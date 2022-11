3. La Constitución italiana proclama en su artículo cinco la «unidad e indivisibilidad» de la República, lo que cierra la puerta a que un territorio se segregue si no se reforma antes la Constitución. Una iniciativa defendida por partidos de Cerdeña, Sicilia o Véneto, así como la mencionada Liga Norte.

Bélgica

Sedición no, rebelión sí. 1. El delito de sedición no se recoge en el Código Penal. Sí existe, en cambio, el delito de rebelión, que se asemeja a los delitos de atentado y resistencia a la autoridad de España. Esta infracción incluye todo ataque, resistencia con violencia o amenaza contra funcionarios que actúan en ejecución de las leyes y las resoluciones judiciales. La pena varía dependiendo de si la formación del grupo rebelde es fortuita —de uno a cinco años de prisión si portan armas y de tres meses a dos años en caso de que no— u organizada, que prevé penas de cinco a diez años si van armados y de uno a cinco si no.