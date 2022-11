Arriba, de izquierda a derecha: Derek McGraw Ferguson, Manuel Bellido Moreno, Manuel Herrero Muñoz, Norbert Kohler, Nikolay Shterev Kurkuchev. Abajo: Luis Martínez Calleja, Ramón Saavedra López, Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez, Diego Darío González Ghersi y Tom Michielsen.

La delincuente más perseguida por la Policía española ha sido detenida camuflada en el agujero en el que jamás pensó que la iban a encontrar. En plena selva ecuatoriana, adonde huyó en enero al verse acorralada por las autoridades. Con su foto en el cartel de los más buscados por la Interpol, después de no presentarse en el juicio en el que iba a ser juzgada por trata de seres humanos, entre otros delitos, esta mujer colombiana de 36 años pensó que entre matojos y guacamayos jamás darían con sus huesos. Pero una operación policial organizada por agentes españoles, colombianos y ecuatorianos sirvió para detenerla la semana pasada.

Así terminó la fugaz huida de una mujer con un pequeño tatuaje sobre el seno izquierdo, feo como el dolor. De esos que se hacen con una punta incandescente afilada en los barrotes de una celda. No se sabe si es un gusano o la grúa municipal. Tiene otro en la espalda que debió habérselo hecho el mismo artista. Ese tipo de tatuajes que son indelebles al agua y al arrepentimiento.

Como si se criara en Boimorto

Garabatos cutáneos aparte, Viviana Andrea es mala como la quina. Cuentan de esta mujer cosas espeluznantes. No llega al metro y medio de altura, delgada, tiene un lunar entre la nariz y el labio y aunque es de nacionalidad española, nació en Colombia. Pero no tiene acento caribeño. Su principal seña de identidad es que cuando habla parece que lo hace una gallega. Como si se criara en Boimorto. La policía no sabe muy bien a qué se debe. Porque aunque las hiciera de todos los colores por media España, no se le conocen delitos en esta esquina. Aunque bien pudiera haber tenido una pareja de la tierra de Rosalía.