Bendodo durante la rueda de prensa en la sede de Génova ZIPI ARAGON | EFE

El PP mantiene la presión sobre el Gobierno por su intención de reformar el delito de sedición e insiste en que renuncie a esa medida si quiere pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El coordinador general del PP, Elías Bendodo, calificó la posible reforma del delito de sedición como «el mayor atropello en la historia democrática de nuestro país». A su juicio, lo que pretende el Gobierno es «negociar la reducción de la pena en el delito de sedición con los que han cometido el delito de sedición». «Eso no se le ocurre a nadie», sostuvo Bendodo, que añadió que, por las medidas que está adoptando, Sánchez está «desnudo» y «no hay nadie que le diga nada». Son decisiones que, según el dirigente popular, «la gente no entenderá y no aceptará» si se toman.

Feijoo: «un traje a medida»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, se refirió también a esa posible reforma legal y pidió a Pedro Sánchez que no haga un «un traje a medida» a los condenados y los prófugos procés reformando el delito de sedición a cambio de «desvestir» los problemas reales de la gente. «Que no se les condene solo por ser políticos es algo que la mayoría de la gente no entiende. Hay que dar ejemplo desde la política y no hacer los delitos a medida de los políticos», sostuvo Feijoo.

El Ejecutivo acusa al PP de utilizar este asunto como una excusa y está decidido a seguir adelante con la reforma, tal y como anunció el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, desligó la posible reforma del delito de sedición de la negociación para renovar el CGPJ y aseguró que el Gobierno siempre ha dicho «desde hace años, en los últimos meses y semanas» que quieren homologar la legislación española en materia penal a la Unión Europea y que esta se parezca a la de los países del entorno europeo. «Esa es la idea que tiene el Gobierno», indicó.