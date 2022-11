La mujer detenida por la muerte de su hija en Gijón y, en recuadro, el padre y la niña Eloy Alonso | EFE

El matrimonio de los padres de Olivia, que se habían casado en 2015 y habían tenido a la niña en 2016, «vivía en crisis desde hace tiempo, haciéndose esta situación más evidente tras el nacimiento de su hija en común». Así lo recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Segovia, del 11 de febrero de 2020, en la que a Eugenio García se le condena a 9 meses de prisión -la pena mínima- por un delito de malos tratos con lesiones en el ámbito de la violencia de género realizado en el domicilio familiar y con la presencia de menores, y en la que también se le absuelve de los delitos de violencia habitual, lesiones psíquicas y otro leve de injurias.

«Tenían ambos distintas formas de vida que chocaba de manera continua», prosigue el auto, en el que se menciona que Noemí Martínez, que ingresaba en la prisión de Asturias el pasado jueves acusada del asesinato de Olivia, trabajaba como teleoperadora en el domicilio, «siendo esto criticado por el acusado» y «aislándose ella de su entorno al trasladarse a vivir» a un pueblo de Segovia «siguiendo los deseos de él». La sentencia describe una situación de «continuos conflictos entre ambos que se hizo más evidente desde el verano de 2017», cuando se planteó la separación en distintas ocasiones y, aunque se mantuvo la convivencia, continuaron «los conflictos derivados de la inminencia de un proceso de divorcio» cuando Eugenio «dio la relación por rota».

«Estás malcriando a la niña»

Los hechos por los que fue condenado tuvieron lugar en la mañana del 28 de julio de 2018, cuando Eugenio plantea la separación «ante las continuas discusiones que mantenían ambos, presentándole un convenio regulador» a Noemí para que lo firmara, cosa que no hizo. «Ambos se encontraban en el domicilio» y, al atender la mujer a la niña, «que estaba llorando, el acusado le regañó diciéndole: ‘Estás malcriando a la niña, hay que dejarla llorar, estoy hasta los cojones de ti y de la situación, fírmame el papel y vete a buscar a un abogado’». El juez considera probado que, en ese momento, él la agarró del brazo izquierdo, «zarandeándola y golpeándola en el mismo brazo y en la espalda» y que ella le dijo que «los sábados no había abogados y que además no quería ir».