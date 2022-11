El juez archiva la causa penal contra Ada Colau Cristian Reino

El juez instructor concluyó que no se podía atribuir ningún delito a Colau por las subvenciones a entidades con las que estuvo vinculada, como el Observatorio DESC o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), dado que la alcaldesa había delegado sus funciones en la concesión de ayudas -que se venían otorgando desde la etapa de Xavier Trias-, no dio instrucciones al respecto y las mismas fueron aprobadas por el pleno municipal.

No obstante, la sala considera que no se puede descartar que Colau «haya podido participar» en los delitos que se indagan en la causa, junto a otras personas no investigadas, por aprobar de forma «recurrente y reiterada» entre el 2016 y el 2020 subvenciones plurianuales por el trámite excepcional de concesión directa, «sin concurrencia competitiva». Recuerda la Audiencia que antes de ser alcaldesa, Colau «tuvo una vinculación o relación estrecha» con el Observatorio DESC, en el que trabajó, y la PAH, de la que fue fundadora, presidenta y portavoz desde el 2009 hasta mayo del 2014.