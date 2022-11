Los agentes sopesaron que podría no tratarse de un hecho aislado por lo que tras una minuciosa investigación consiguieron localizar a otras dos víctimas las cuales no habían denunciado los hechos. En estos casos, el arrestado mantenía las mismas exigencias y les comunicaba frases idénticas para ganarse su confianza. Posteriormente bloqueaba sus números de teléfono para que no pudieran contactar con él ni identificarle.

Ninguna víctima logró verle el rostro

La identificación del presunto autor de los hechos presentaba una gran dificultad, ya que los domicilios que había aportado en diversas circunstancias eran falsos, además, ninguna de las víctimas llegó a ver el rostro del agresor y en algunas ocasiones les fueron sustraídos efectos y dinero.