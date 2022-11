Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de la Asamblea de Madrid MARTA FERNÁNDEZ | Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado que «es muy fácil ser de Vox: la gran perfección es no hacer nada y criticarlo todo» y ha acusado a esta formación de «soplar y sorber» al mismo tiempo.

Así ha respondido la dirigente madrileña, en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quien la ha instado a reducir gasto improductivo, frente a un Gobierno que acrecienta «el Estado de la ruina». Concretamente, ha solicitado la reducción de 72 millones en campañas de promoción del Gobierno regional. Además, le ha exigido que deje de «regar a los sindicatos de la hoz y el martillo», «a los sindicatos comunistas», con el dinero de los madrileños. «Dedique ese dinero a pagar mejor a los médicos y a lo mejor los madrileños no tenemos un problema en todos los centros de Atención Primaria», ha lanzado.

La presidenta madrileña ha criticado el discurso «poco elaborado» de Vox. A su parecer, «es muy sencillo a brocha gorda poner y quitar titulares» pero ha defendido que ella no gobierna «a golpe de sucesos». En cuanto a los sindicatos, Ayuso ha defendido que no va a «acabar con los sindicatos» por mucho que tengan «desavenencias» con ellos porque no cree «en la política que va acabando con el que piensa diferente o hace una labor con la que uno no está de acuerdo». «Por ese motivo no acabaría nunca con su partido, cosa que pretende la izquierda con la que usted se alía cada vez que tiene la oportunidad», ha declarado.