La diputada Ana Belén Vázquez interrogó a Marlaska sobre el asunto del aumento de delitos alegando que Marlaska «solo está preocupado de vaciar las cárceles a través de incentivos y terminar de acercar a presos de ETA», y le señaló, tras ser acusada por el ministro de «tener secuestrada» la renovación del CGPJ, que «los únicos que se saltan la Constitución son sus socios, no el PP», en referencia a independentistas y nacionalistas catalanes.

También la parlamentaria popular Sandra Moneo cargó contra la ministra de Educación, Pilar Alegría, y le reprochó que «se podría haber puesto de otro lado que no fuera el del separatismo» al permitir que Aragonès haya revelado que «ustedes no recurrirían la normativa catalana que expulsa al castellano de las escuelas para impulsar la mesa de diálogo». La ministra se ha defendido alegando que «el único problema que existe es la posición del PP con Cataluña, que es fallida y reincidente. Ustedes han aprovechado la confrontación en Cataluña para rascar votos. No tienen un proyecto para el territorio».