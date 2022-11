Y argumenta que el recurrente, que alegó vulneración de sus derechos porque el proceso no se le notificó debidamente, causándole un daño irreparable, sin embargo no aporta pruebas sobre el supuesto trato desigual en relación con dos policías nacionales sobre los que se dictaron comisiones rogatorias semejantes, ya que «se limita a aducir invocaciones genéricas e inconsistentes». Añade que no hay riesgo de perturbación grave al denegar la cautelar porque hay reciprocidad entre España y Andorra.

La causa judicial

Este procedimiento judicial es consecuencia de la querella que presentó contra Rajoy y otros exdirigentes del PP el Institut de Drets Humans de Andorra y el expresidente de la Banca Privada d'Andorra (BPA), quienes piden investigarlos por supuestas presiones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés.