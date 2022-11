Las cinco veces que PSOE y PP intentaron renovar el CGPJ y no lo lograron María López

«Lo primero sería preguntarnos con quién nos tenemos que sentar o quién es el referente en el PP. No sé si es la señora Ayuso o algunos medios de comunicación. Estamos un poco perdidos a la hora de buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía», como la crisis institucional del Consejo General del Poder Judicial, ha dicho Morant, que también ha recordado a Feijoo que en su toma de posesión como senador «prometió el cumplimiento y el acatamiento pleno de la Constitución y el señor Feijoo la está incumpliendo».La ministra ha acusado a Feijoo de ser una persona «antidemocrática» porque «el PP cree que la Constitución es suya y que puede cumplir un artículo o no conforme le interese o no le interese».

Y no solo eso. La ministra de Ciencia también ha responsabilizado al PP de «invalidar» el resto de poderes al «condicionar la renovación del CGPJ al ejercicio legítimo del poder ejecutivo y el poder legislativo, que es la Cámara de los Diputados, de donde emana el poder del pueblo», lo que sitúa al PP «en una posición de absoluta antidemocracia».