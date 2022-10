El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. Luis Millan | EFE

El negociador del PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, Esteban González Pons, admitió este lunes que, antes de que la negociación con el Gobierno saltara por los aires el pasado jueves a cuenta de la voluntad de Pedro Sánchez de rebajar las penas del delito de sedición para congraciarse con Esquerra, ya habían acordado, como el viernes explicó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, los nombres de los 20 nuevos vocales del Consejo.

González Pons reconoció, en una entrevista en Onda Cero, que se trataba de personas «intachables» que cumplían con los criterios de independencia que su partido cree imprescindibles para evitar que la imagen de politización de la justicia se enquiste. Sin embargo, descartó la posibilidad de proceder a su designación -lo que requeriría el apoyo de tres quintos del Congreso y el Senado, solo alcanzables con la participación del primer partido de la oposición- en las condiciones actuales.

El vicesecretario institucional del PP insistió en que, pese a lo afirmado por el Ejecutivo, el pacto en materia judicial que se empezó a negociar hace tres semanas, a raíz de la dimisión del presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, no estaba aún cerrado porque aún quedaba, dijo, el «tema principal», que era la fórmula a través de que se le pretendía pedir al nuevo Consejo que, en el plazo de seis meses, elaborara una propuesta para modificar su futuro sistema de elección. «Si en el dictamen no quedaba claro que se trataba de que los jueces fueran elegidos por los jueces nosotros no seguíamos adelante», subrayó.