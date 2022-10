Durante su intervención en el acto que ha conmemorado en Sevilla los 40 años de la victoria socialista de 1982, González ha sostenido que «si a alguien no le gusta una ley tiene derecho a cambiarla, lo que no tiene derecho es a incumplirla». «Lo contrario no sirve para estabilizar la democracia», ha dicho en sintonía con Pedro Sánchez el expresidente, que además ha pedido a su partido «un repaso de arriba a abajo» a las políticas de fiscalidad.

Feijoo: «Los pactos de Estado llegarán con otro PSOE» La Voz El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha alejado la posibilidad de alcanzar pactos con el actual PSOE después de dar el jueves por suspendidas las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y ha avisado al Gobierno de que hay «muchas cosas negociables en democracia» pero el Estado «no es una de ellas» y la justicia es un «caso paradigmático». «Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado, yo también y estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE», ha afirmado Feijoo en un desayuno informativo del diario El Correo en Vitoria, después de suspender las conversaciones para renovar la cúpula de la Justicia al constatar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenía la intención de rebajar las penas del delito de sedición. Seguir leyendo