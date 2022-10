«La conjunción de esos tres elementos que he mencionado ha sido la que posibilitó efectivamente ese robo del bebé. Pero yo no me quiero adelantar a las conclusiones que nos facilita el grupo de trabajo, porque esa es su función y por eso hay establecido un procedimiento para cuando alguno de los protocolos que tenemos, sea de seguridad o sea asistenciales, no funciona adecuadamente», ha insistido.

Sagardui ha afirmado que «la identificación de los problemas parece un ejercicio sencillo, fácil de decir, pero la búsqueda de una alternativa, una medida no lo es tanto» y ha subrayado que «en eso también se está trabajando».