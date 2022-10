«La negociación no ha hecho nada más que empezar, seremos minuciosos y exigentes», advirtió el portavoz de ERC, Joan Margall, que no hizo referencia expresa en su intervención a la reforma del delito de sedición que planea el Gobierno. La representante del PNV Idoia Sagastizabal, se felicitó por el acuerdo que permitirá renovar la ley quinquenal del cupo vasco en los mismos términos en los que fue aprobada por el anterior Gobierno del PP. Pero aclaró que eso no es suficiente para garantizar el voto afirmativo del PNV a los Presupuestos. «Diálogo, negociación y búsqueda de acuerdos amplios», será la hoja de ruta de los nacionalistas vascos durante la fase de tramitación. También el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, se mostró exigente y advirtió de que no tienen un pacto de legislatura que le ate al Ejecutivo. «Nuestros votos no han sido ni serán nunca cautivos de este Gobierno», indicó.

Unidas Podemos cerró filas con el PSOE y defendió que la factura de la crisis provocada por la inflación deben pagarla la banca y las grandes fortunas y no las clases populares. El portavoz de Galicia en Común, Anton Gómez-Reino recalcó que tras años de lo que calificó de «violencia presupuestaria» impulsada por el PP, los Presupuestos de este Ejecutivo defienden los intereses de los gallegos y consolidan «el compromiso del Gobierno con Galicia».