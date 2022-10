Puigdemont y los tribunales

No todas las voces del PSOE se han unido al coro de Moncloa. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha señalado que el expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado, Carles Puigdemont, debe someterse a los tribunales «antes de hablar en serio» sobre la reforma del delito de sedición.

«Estoy en Bruselas y no me he encontrado a Puigdemont pero se lo diría también, antes de poder hablar en serio en España sobre algo que afecta a un delito por el que se le quiere enjuiciar tiene que regresar y someterse a los tribunales. Eso para empezar», ha asegurado.