La falsa periodista que defendía en Twitter a parte de Junts frente a otra

El método de las falsas noticias a las que el independentismo catalán se abonó para atraer a sus intereses a los ciudadanos tuvo su culmen con la creación de una cuenta en Twitter a nombre de Joana Masdeu, una supuesta periodista a la que nadie conoce. El grupo de profesionales que cubre habitualmente la información en el Parlamento catalán concluyó que es un perfil falso. La tuitera fantasma se dedicaba —ya cerró su cuenta— a defender a Francesc Dalmases, quien tuvo que dejar la vicepresidencia de Junts tras zarandear a una periodista de TV3 por hacer una entrevista a Laura Borràs que no le gustó. Masdeu criticaba también a los periodistas que arremetían contra Dalmases y se quejaba de que cuando otros presionaron a la prensa, no se había denunciado.

Algunos creen que todo esto es una campaña de un sector de Junts para apoyar a Dalmases. Masdeu, que tenía entre sus seguidores a Borràs y a Alonso-Cuevillas, acusó a Jordi Sànchez y a Albert Batet de haber emitido amenazas. Sànchez le respondió: «La política no se puede hacer así. Me ofrezco donde y cuando quieras para que me entrevistes y lleves pruebas de dónde, cuándo y a quién he amenazado e insultado».