MARCOS MÍGUEZ

El escultor coruñés que pintó sobre la lápida del Franco en el Valle de Cuelgamuros (antes Valle de los Caídos), Enrique Tenreiro, sostuvo este miércoles en declaraciones a la agencia Efe que el reciente apoyo de la Fiscalía a su absolución en el Supremo, a diferencia de lo que había ocurrido en primera instancia, es «una buena noticia».

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que confirme la absolución de Enrique Tenreiro porque su actuación no impidió el ejercicio de la libertad religiosa al no afectar a la celebración de la misa. «Para mí es una noticia bastante buena en un proceso en el que he tenido que remar en contra todo el rato», resumió.

Tenreiro recuerda que el fiscal que llevó el caso en la Audiencia Provincia le había ofrecido declararse «culpable» a cambio de una reducción de la condena. «Me lo dejaba en un año de cárcel. Le contestamos que no, que estaba muy orgulloso de haber hecho eso, para la democracia y para la recuperación de los españoles», declaró.