Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno. Julio Muñoz | EFE

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra cree que el PSOE actual es «otro partido» y confiesa que echa de menos el anterior al rememorar la primera victoria electoral socialista en 1982 con Felipe González, con quien formó un tándem del que dice: «Aquello funcionó muy bien, y dejó de funcionar». En una entrevista en vísperas del cuarenta aniversario de aquel 28 de octubre, Guerra (Sevilla, 1940), que también fue vicesecretario general del PSOE entre 1979 y 1997, repasa algunos de los acontecimientos vividos en aquellos años y la situación política actual, y apunta la posibilidad de que la sociedad pueda volver a apostar por «el bipartidismo».

— Recién estrenado el primer gobierno socialista dijo usted que a España no la iba a reconocer ni «la madre que la parió». ¿Cómo ha cambiado España y cómo cree que será en los próximos años?

— España cambió muchísimo, en los diez primeros años de gobierno socialista cambió absolutamente. Por ejemplo en las infraestructuras; cada dieciocho días se hacía el mismo número de kilómetros de autopistas que se hacían antes en un año. Cuando llegamos había seis millones de españoles que no tenían derecho a la Seguridad Social y lo tuvieron; tres millones de españoles que no tenían ninguna pensión y la tuvieron, y 1,5 millones de niños sin puestos escolares y también se resolvió. Hicimos que la economía fuera productiva. Todo lo cambiamos muy rápido, la democracia se consolidó y el gobierno se hizo autónomo respecto al ejército, la iglesia, los empresarios. El Gobierno tenía su plan y lo iba a llevar a cabo, Y, en diez años, el país cambió. ¿Qué va a ocurrir dentro de cuarenta años? Ni idea, el mundo está cambiando a una velocidad que no está controlada por nadie, creo que sería bueno que se hiciera una cierta pausa respecto de los mecanismos que se están inventando cada día y que están haciendo menos vivible la sociedad en muchos aspectos. La incertidumbre es la regla que estamos viviendo en estos momentos, No sabemos adónde vamos; antes no se sabía adonde íbamos, ahora no se sabe adónde queremos ir.