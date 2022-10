La diferencia es que Pablo Iglesias «se mofa, insulta y duda de la honestidad de la Policía Municipal y de la víctima de un delito por parte de una delincuente llamada Isa Serra», por lo que el exdirigente de Podemos «merece ser reprobado».

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha trasladado a Ortega Smith que «pueden reprobar una opinión, pero nunca apoyaría declarar a alguien persona non grata». «Una cosa es que repruebe una opinión lesiva, injusta y otra que se censure a una persona porque dice algo que no me gusta. Nunca declararé a una persona non grata en el ejercicio de ser liberal siendo el único límite de las opiniones el de la ley», ha sostenido.