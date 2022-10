Julio Feo, secretario de Presidencia con Felipe González. Cristina Vallejo, Colpisa

Julio Feo fue secretario de la Presidencia con Felipe González entre 1982 y 1987. «¿Qué es eso?», le preguntó al presidente cuando le dio el cargo y le respondió que consistía en hacerle la vida fácil. Era, en realidad, lo que llevaba haciendo desde 1977, porque lo acompañó en varias campañas, la de las elecciones de 1982, entre ellas, la primera victoria del PSOE y la mayor de la historia de la democracia, al cosechar 202 diputados. En 1987 dejó la Moncloa porque no quería ser un profesional de la política y pasó a dedicarse a la asesoría de comunicación para empresas.

—¿Cómo fue el momento en que se conoció la victoria de 1982?

—Fue emocionante, pero muy contenido. Había instrucciones: el ministro del Interior, Juan José Rosón, le había pedido a González que no nos desmadráramos. Había miedo a que la celebración de la victoria soliviantara a la extrema derecha. Estábamos en mi casa ese día. Yo tenía una botella de cava en la nevera, pero Felipe no nos dejó ni sacarla. De ahí nos fuimos al Palace. Había emoción, pero no hubo grandes manifestaciones.

—Ante la posible victoria del PSOE, ¿hubo inquietud económica?

—Supongo que sí. Salió mucho dinero de España.

—La economía se encargó al ala liberal del PSOE, a Solchaga y a Boyer. ¿Para tranquilizar?