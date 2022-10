Delitos «muy graves»

Las dificultades para llegar a un acuerdo no se reducen, en todo caso, a ese aspecto concreto. En la Moncloa siempre han dejado claro que una reforma de este calado no puede limitarse a un solo artículo y que si se quita de un lado habrá que poner de otro para no dejar inerme al Estado frente a actuaciones que, convienen, son «muy graves». «Habría que tipificar algún tipo de delito para atentados a la Constitución y a la integridad territorial de España», apuntaba hace pocos meses un ministro.

El proyecto diseñado por Campo incluía, por ejemplo, un castigo para la desobediencia al Tribunal Constitucional, hoy inexistente, que no sería del agrado de ERC. Esta pone el foco, por su parte, en la malversación, penada con cárcel. Además de afectar a Puigdemont, ese el principal delito del que acusa la Fiscalía a una treintena de ex altos cargos del Gobierno catalán, entre los que están Josep Maria Jové y Lluís Salvador, actuales diputados republicanos. Su juicio está próximo y la formación de Junqueras lleva semanas advirtiendo de que nadie más relacionado con el procés puede entrar en prisión.