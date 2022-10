Feijoo ofrece su mano a Ayuso para que suba al estrado. Marta Fernández Jara | Europa Press

Alberto Núñez Feijoo puso distancia con las recetas de la ex primera ministra británica, Liz Truss, al asegurar que el PP no propuso «una bajada masiva de impuestos», sino que reclamó que sea «selectiva» y solo a las «rentas medias y bajas». «No tiene nada que ver. Nuestra política se parece mucho menos a la de la ex primera ministra Liz Truss que la política del Gobierno actual, que se parece un poco más, ya que consiste en incrementar impuestos, incrementar gastos e incrementar la deuda», argumentó. El PP quiere arrebatar al Gobierno la bandera de los jóvenes a los que, en su opinión, trata de comprar con «cheques y pancartas», en alusión al bono cultural de 400 euros, y a los que va a dejar una hipoteca millonaria.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

«Los que pretenden que los jóvenes financiéis su campaña electoral en el 2023, endosándoos una deuda de 200 millones de euros al día y una hipoteca de 1,5 billones de euros, no merecen levantar la bandera de la juventud», afirmó el líder de los populares.

«La libertad no se compra ni se subvenciona, sino que se adquiere a través de la formación y el conocimiento», proclamó Feijoo en la apertura de la segunda convención sectorial del PP centrada en los jóvenes bajo el título Juventud: un proyecto de vida, en el centro cultural Casa del Reloj, en Madrid, en la que también participó la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.