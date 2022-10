—Las encuestas, excepto el CIS, no le son muy favorables.

—Ya ha demostrado que es de los que no se rinde. Y le voy a decir una cosa. Los que somos feos sabemos que en la vida ser guapo ayuda. Y el presidente es guapo, como el rey Felipe. Son dos excelentes embajadores de España. Pero Pedro Sánchez tiene un problema, que no cae simpático, que no es simpático. Pero es muy trabajador y no se va a rendir ahora.

—Cuenta que el PSOE ha estado a punto de partirse cien veces.

—Sí, muchas veces desde los tiempos de Indalecio Prieto y Largo Caballero. ¿Y sabe por qué no lo ha hecho?