El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, junto al líder de los populares en Lérida, Xavier Parlau Ramón Gabriel | EFE

Alberto Núñez Feijoo acusó este domingo al Gobierno de haberse convertido en el «salvavidas» del soberanismo y de haber claudicado ante Esquerra con los Presupuestos y la política lingüística. El líder del PP, en su segunda visita a Cataluña en menos de 48 horas, se mostró convencido de que los votantes socialistas no quieren eso ni tampoco que Pedro Sánchez «utilice a los catalanes» para alargar su estancia en la Moncloa «unos meses más». «Salvador Illa tiene que avalar a Pere Aragonés para que Sánchez siga en la Moncloa», avisó durante la clausura del congreso de los populares en Lleida.

El jefe de la oposición cree que el pacto de dependencia de Sánchez con ERC está llegando «demasiado lejos» porque no vela por los intereses del país ni mucho menos de Cataluña. Considera «inaceptable» que el Ejecutivo «comercie con derechos de los ciudadanos y pacte no cumplir la Constitución», en referencia al supuesto acuerdo para no recurrir la sentencia que obliga a cumplir el 25 % del castellano en la escuela catalana y que Moncloa «aún no ha desmentido». Y para Feijoo el que calla otorga.

El gallego reprochó también al presidente del Gobierno que haya utilizado de nuevo las Cuentas públicas para «contentar» a sus socios republicanos, así como el compromiso de reformar el delito de sedición «para que a quien lo cometa no se le aplique la pena». «Es el mayor atentado a la igualdad y libertad en España. Todos -puntualizó- debemos ser iguales ante la ley empezando por los políticos».