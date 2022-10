El líder de ERC, Oriol Junqueras, junto al portavoz de ERC y candidato a la alcaldía de Santa Coloma de Gramanet Lorena Sopena

Dicen en el independentismo que a Gabriel Rufián no le hizo ninguna gracia la tarea que le asignó Oriol Junqueras de liderar la candidatura de ERC a la alcaldía de Santa Coloma de Gramanet. Pasar de ser el máximo referente de la primera fuerza catalana en el Congreso a presentarse a una elecciones municipales con escasas posibilidades de triunfo no es precisamente un caramelo, pero Rufián, que nació en esta localidad, asumió ayer el reto, reivindicando sus orígenes obreros y apelando a un independentismo más social que identitario. «Hay mucha gente que no habla catalán pero son tan nuestros como cualquier otro», dijo.

Arropado por Oriol Junqueras y Joan Tardà, el candidato se comprometió a representar los problemas de la inmensa mayoría, se alejó del soberanismo de bandera y habló de precariedad, paro, exclusión social, feminismo y cambio climático. Y tirando de orgullo de clase. «Vengo de ver a mi madre coser durante diez horas en un taller clandestino para las ricas de Barcelona», afirmó.

Reclamo electoral

La empresa es muy complicada para Rufián. Esquerra solo tiene tres concejales sobre un total de 27 en el consistorio colomense. El PSC, con Nuria Parlón, gobierna con mayoría absoluta. Es uno de sus feudos socialistas del área metropolitana de Barcelona. Ni los casos de corrupción protagonizados por el anterior alcalde socialista, Bartomeu Muñoz, (condenado a cinco años por el caso Pretoria) han frenado a los de Illa en esta localidad que hace frontera con Barcelona.