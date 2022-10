Los letrados de Oltra, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, consideran «improcedente» esta prórroga planteada por el juez, por haber transcurrido el plazo límite establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que venció el pasado 27 de mayo, según sus estimaciones.

Asimismo, exponen que la práctica de nuevas diligencias no puede atenerse a un «criterio ilimitado» que, en la práctica, derive el proceso en una causa «prospectiva», que puede «terminar en una causa general contra una determinada persona en la que la finalidad no sea lo que se investigue, sino el propio aspecto temporal del proceso». Se refieren a que «la dilación de la causa y su repercusión mediática justifica los fines de determinadas acusaciones, sabedoras que no existe ninguna actuación ilícita pero que instrumentalizando adecuadamente el proceso pueden alcanzar sus fines».