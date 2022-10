El líder del PP manifestó que «hay determinados comportamientos de políticos en la ciudad de Barcelona que tienen un efecto llamada en favor de la okupación de viviendas», en alusión a Ada Colau, que fue activista antidesahucios antes de llegar a la alcaldía de la Ciudad Condal. Deploró que esta problemática no forme parte de las principales preocupaciones de la Generalitat y acusó al Ejecutivo de moverse «entre la indefinición y la división» en este asunto «con unos ministros —recalcó— que están en contra de la okupación, otros tibios que no se definen y otros que lo entienden». «Hay muchas posturas diferentes en el Gobierno de la nación y ante esto no podemos ser tibios», defendió.