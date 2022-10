Este estancamiento produciría una prórroga presupuestaria. Algo que Illa considera perjudicial, como indicó hace seis días: «Se está convirtiendo en el presidente de la renuncia: renuncia a tener presupuestos, al diálogo entre catalanes y a un Gobierno fuerte y estable».

El exministro de Sanidad manifestó en reiteradas ocasiones su «apoyo» a los presupuestos, siempre y cuando se negocien. Y aunque de momento lo descarta, no cierra la puerta a una posible moción de censura a Aragonès si el Gobierno de Cataluña continúa paralizado. «Estoy dispuesto a salvar a Cataluña, no a Aragonès. Si los presupuestos no salen adelante, habría que analizar qué utilidad tiene este Govern», declaró el dirigente socialista en los últimos días.