La jueza y delegada del Gobierno en Madrid contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. RODRIGO JIMÉNEZ | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, afirmó este jueves desde Bruselas que el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial es «posible», pero dejó claro que cumplir el «requisito de la despolitización» deja fuera a perfiles políticos, entre los que se encontraría la jueza Victoria Rosell, a la que Unidas Podemos pretende situar como vocal del CGPJ. Feijoo explicó que en las negociaciones con el PSOE el PP está hablando de requisitos, no de personas

«Si nos ponemos de acuerdo en los requisitos, las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del CGPJ. Y uno de los requisitos es la despolitización del Poder Judicial», indicó. Aunque no citó a Rosell, subrayó que aquellas personas que tienen «cargos públicos o políticos» o los han tenido en los últimos meses o años», no podrían formar parte de esa renovación.

De acuerdo a esa posición no podrían entrar como vocales del CGPJ personas como Rosell, actual delegada del Gobierno para la violencia de género y cuyo nombre resucitó esta semana Podemos como candidata al órgano de gobierno de los jueces.