Junts insistió en que no tiene la confianza de la Cámara y que su Gobierno es de «extrema debilidad». «No tiene ningún acuerdo con nadie», incidió. «Hay 102 diputados que no le dan apoyo», explicitó. «Tiene 33 diputados y hoy saldrá de aquí con el apoyo de 33 escaños», remachó En Comú Podem. «No sabemos qué ofrece ni con quién quiere gobernar», remató Jéssica Albiach. Vox, Cs y el PP le pidieron que convoque elecciones. «Váyase, señor Aragonès», exclamó Ignacio Garriga (Vox). Cs instó al PSC a impulsar una moción de censura.

El PDECat registra la marca Espai CiU como partido político

El PDECat registró el pasado día 11 Espai CiU (espacio CiU) como partido político, según consta en el registro del Ministerio del Interior. Como presidente de figura Mateu Comalrena de Sobregrau Esteve, alcalde de Gallifa (Barcelona), miembro de la ejecutiva del PDECat. Este impulsa Espai CiU para relanzar su proyecto, «reposicionarse» en el mapa político y reivindicarse como aglutinador del secesionismo moderado, alejado de la vía unilateral hacia la independencia e inspirado en la centralidad de la antigua CiU. El secretario de organización del PDECat, Genís Boadella, reivindicó el «legado político» de CiU, que abanderó un estilo «de llegar a acuerdos». En la gestación de Espai CiU participaron también personas del Partit Nacionalista de Catalunya que lidera Marta Pascal.