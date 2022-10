La ex magistrada y diputada de Unidas Podemos Victoria Rosell, en una imagen de archivo Paco Campos | EFE

La jueza Victoria Rosell es la «candidata favorita» de Unidas Podemos como futura vocal del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ). Así lo confirmó ayer el presidente del grupo confederal morado, Jaume Asens, que recordó el «calvario» que padeció la exdiputada de Podemos y delegada del Gobierno para la Violencia de Género con el exjuez Salvador Alba, que este martes entró en prisión para cumplir una pena de seis años por conspirar contra ella. Una propuesta que, aunque desde Génova evitan referirse directamente a nombres, colisiona con la petición del PP de que los vocales atengan a criterios de idoneidad.

Aunque los morados no forman parte directa de las negociaciones que mantienen desde hace dos semanas PSOE y PP para renovar el órgano de Gobierno de los jueces, no renuncian a poner a sus candidatos sobre la mesa. Ambos partidos ya han empezado ha hablar de nombres y Unidas Podemos está «informado» de todos los avances que se producen en las conversaciones que mantienen Félix Bolaños, por la parte gubernamental, y Esteban González Pons, desde los populares. Sin embargo, aún no ha trascendido si la formación que preside Ione Belarra podrá optar a nombrar una vocalía en el CGPJ, todo después que desde Génova insistan en vetarles de la renovación.

Podemos ya propuso a Rosell en el 2020, cuando las conversaciones para poner fin a la interinidad del Poder Judicial estaban igual o más avanzadas que ahora. Fue entonces el PSOE el que recomendó al socio minoritario del Ejecutivo, que entonces dirigía Pablo Iglesias, que renunciara al nombre de la jueza por su cercanía a los morados. Estos optaron por el magistrado José Ricardo de Prada, uno de los autores de la sentencia del caso Gürtel, y que acabó dinamitando el acercamiento tras no ser aceptado por el PP.