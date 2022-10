El pasado julio, varios funcionarios comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, en una ronda de declaraciones relacionadas con la adjudicación a Acciona de un contrato de 125 millones de euros, más el mantenimiento, del sistema de alcantarillado de la ciudad. Corbín cobró dos millones de euros de esta operación. Esta es una de las empresas registradas este martes.

No obstante, la actuación policial en esta ocasión no estaría relacionada directamente, o no al menos en su totalidad, con ese megacontrato. Los registros y la búsqueda de información están vinculados con la prórroga del secreto de varias piezas separadas en Azud, tal y como publicó Las Provincias.