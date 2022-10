Luís Pousa

«Todo el mundo tiene un plan hasta que le cae el primer guantazo». Mike Tyson, campeón del mundo de los pesos pesados y autoridad académica máxima en el arte de dar y recibir mamporros resumió así, con años de antelación, el cara a cara de este martes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo en el Senado. El presidente del Gobierno y el líder del PP llegaban a este debate en la Cámara Alta, en el que el programa de mano anunciaba que se iban a confrontar los modelos económicos y fiscales del Gobierno y la oposición, con sus dosieres y argumentarios recién planchados por los gurús de la Moncloa y Génova 13. Los asesores no auguraban un duelo de guante blanco —de eso ya no queda—, pero sí al menos de cierta elegancia entre los contendientes, aplacado su ardor guerrero por la necesidad de no volar los puentes entre el PSOE y el PP en plena negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero la teórica tregua se esfumó y los planes quedaron desarbolados en cuanto empezó el intercambio de golpes desde la tribuna. Tyson tenía razón.