En una entrevista en Onda Cero, García Ortiz expuso que «no hay ninguna pega constitucional o legal para que este sistema con el que estamos desde 1985 sea el que tenemos, pero si no gusta cambiémoslo, no pasa nada». De hecho, dejó la puerta abierta a modificarlo: «Algo hay que reformar para que esto no vuelva a ocurrir», pero advirtió que «si los jueces eligen a los jueces ejercerían por sí mismos un poder del Estado», e insistió en que «el modelo se puede cambiar, pero no significa que por eso necesariamente vaya a ser mejor».

Al conflicto por la renovación del órgano de gobierno de los jueces se añade el de la sustitución de su máximo representante desatado el día 9 cuando Lesmes dimitió para forzar a PP y PSOE a pactar. Intentó dejar atada su sucesión, pero falló. Encargó al gabinete técnico del Supremo un informe. Según este, Marín Castán, vicepresidente del TS, le reemplazaría en ambos cargos. Sin embargo, el CGPJ nombró a Mozo, su vocal de mayor edad, «presidente suplente» del consejo, alegando que Marín es vicepresidente interino y carece de legitimidad. Por lo mismo, consideraron que Mozo tampoco podía presidir el TS.