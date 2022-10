Aragonès, con el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena en el pleno del Parlamento catalán celebrado este miércoles Quique Garcia | EFE

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha descartado elecciones y ha abogado por una prórroga técnica de los presupuestos de unos 15 o 20 días. «No convocaré elecciones», ha afirmado. En su primera comparecencia parlamentaria tras la ruptura del Ejecutivo, Aragonès ha llamado este miércoles a los grupos de la Cámara catalana a no inhibirse de la gobernabilidad y a arrimar el hombro para llegar a acuerdos. Después de la salida de Junts del Gobierno catalán, el dirigente de ERC ha intervenido en el Parlamento catalán para dar cuenta de los cambios en su gobierno.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

El jefe del Ejecutivo catalán apuesta por gobernar con 33 diputados, sobre 135, y de acuerdo a las tesis cholistas aboga por ir partido a partido, en palabras del dirigente republicano pactar «media a media y proyecto a proyecto». «Las mayorías existen», ha asegurado el presidente de la Generalitat, hace falta «valentía y coraje», ha expresado. Pero de momento, esas mayorías solo las ve él porque la oposición cuestiona la viabilidad del nuevo gobierno de Aragonès al que ve solo.

El presidente catalán ha asegurado que no quería que se rompiera la coalición de gobierno y ha emplazado a Junts a formar nuevas mayorías para tener presupuestos y resolver el conflicto político a través de un acuerdo de claridad. «Hay que abandonar los bloqueos y el inmovilismo», ha espetado a sus exsocios. «Que todo el mundo sume para sacar adelante el país y llegar a acuerdos y ententes», ha señalado. Aragonès ha dicho que no quería entrar en reproches con sus antiguos compañeros de gobierno, pero al mismo tiempo ha pedido que no se contribuya a «desprestigiar las instituciones». El dardo iba hacia la expresidenta del Parlamento, Laura Borràs, presente en la tribuna de invitados, que días atrás calificó el Gobierno de Aragonès de «ilegítimo».