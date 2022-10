Todos los ministros, como Bolaños ?salvo Reyes Maroto, Albares e Iceta, que están en el viaje de Estado de los Reyes a Alemania? arroparon ayer al presidente Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Los debates en el Senado poco tienen que ver con los del Congreso. La estructura de la Cámara Alta y el hecho de que Alberto Núñez Feijoo no sea diputado en la Cámara Baja han llevado a que durante este final de legislatura la única posibilidad de que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición confronten sus propuestas sea en este marco. Vox y Ciudadanos no pueden contar con sus jefes de filas y, de hecho, carecen de grupo propio, con lo que deben repartir sus tiempos con otras formaciones. Peor es el caso de Unidas Podemos, que ni siquiera puede intervenir en el Senado, ya que no tiene representación en esta Cámara desde hace más de un año y medio.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Durante más de dos horas, Sánchez expuso sus medidas y escuchó y replicó a Feijoo. Luego llegó el turno de los grupos. Aunque el debate bajó de tono, fue el momento para la senadora de ERC, Mirella Cortès. Obvió el debate que se había producido en la Cámara y el sentido de la comparecencia solicitada por Sánchez, que era para informar sobre el alcance de las medidas económicas y fiscales adoptadas por el Gobierno. Cortès centró todo su discurso en la «represión» en Cataluña y puso en duda que España sea «una democracia plena». Cortès mantuvo que el hecho de que no pudiese utilizar el catalán en el debate es uno de los ejemplos que sostiene su tesis. También trasladó a la Cámara Alta los argumentos expuestos por Gabriel Rufián en la Cámara Baja: condicionar su apoyo al proyecto de Presupuestos a los posibles avances en la desjudicialización de la causa independentista. «No puede seguir habiendo causas pendientes por el proceso independentista catalán», sostuvo como un ejemplo más de la represión en Cataluña.

«Ni la Cataluña del 2017 ni la del 2022», afirmó el senador de Junts, Josep Lluís González, parafraseando la frase que Sánchez le dijo a Feijoo. «Vivimos en represión en Cataluña», continuó el senador de Junts siguiendo la misma línea argumental. «Hay 4.000 represaliados», sostuvo, y acusó a Sánchez de vender solo titulares y no avanzar en la mesa de diálogo con ERC. Y hasta aquí llegaron las coincidencias con los republicanos. Luego vinieron las críticas. González acusó a Aragonès de «priorizar un pacto con España y no con Cataluña» y olvidarse de la «causa de la independencia».