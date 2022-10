Carla Antonelli, exdiputada socialista. Kiko Delgado | EFE

La exdiputada de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, primera transexual que ocupa este puesto en España, ha solicitado este martes la baja de militancia del PSOE como protesta por la «maniobra de ampliar plazos» que, según la también activista, planea el PSOE en la tramitación de Ley Trans en el Congreso con «amago de más recortes» en la norma.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

«Hoy, he solicitado que se tramite mi baja de militancia en el Partido Socialista Obrero Español, con un inmenso y profundo dolor, de una formación política para la que he pedido el voto desde hace 45 años, desde aquel 13 de agosto de 1977 que aparecí en la prensa escrita de la época y me calificaron de 'travestí politizado', apenas dos meses después de las primeras elecciones democráticas, donde desde entonces he militado de una forma u otra», señala en una misiva que también ha publicado en su cuenta de Twitter.

(1) Hoy he solicitado mi baja de la militancia en el @PSOE, No en mi nombre. Pero, aun así, de lo que no podré cursar nunca baja es de mi naturaleza socialista que va en vena, fui, soy y seré socialista, donde quiera que esté y cual sea el ámbito de la vida. — Carla Antonelli / 🏳️‍⚧️☂️ (@CarlaAntonelli) October 18, 2022

Antonelli asegura que toma esta decisión ante la «nueva maniobra de ampliar los plazos de enmiendas hasta diciembre con el amago de más recortes en la Ley», lo que, a su juicio la lleva al próximo año «ya inmersos en las elecciones autonómicas y municipales, que será otra de las posibles argumentaciones para nuevos retrasos y en un suspiro hacia el fin de la legislatura».