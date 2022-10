Los conservadores quieren también que todos los nombramientos en el seno del consejo sean por mayoría reforzada y no simple como hasta ahora. Un compromiso que en el entorno del líder del PP aseguran haber arrancado al Gobierno y con el que se asegurarían que la nueva mayoría progresista del órgano constitucional tuviera que pactar además con la parte conservadora cualquier dictamen o resolución. El Gobierno prefiere guardar silencio e insiste en que «hasta que no esté pactado todo, no estará pactado nada». Lo único que en la Moncloa han avanzado es que, de llegar a un acuerdo, «habrá un documento por escrito», como reclama desde hace días Feijoo.