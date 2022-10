Negó que el motivo por el cual el Gobierno no ha firmado ese acuerdo sean las fricciones en el Ejecutivo de coalición. «La política exterior la marca el presidente del Gobierno, eso está muy claro», zanjó, aunque aseguró que la negativa no es definitiva. «España nunca descarta nada. Estamos permanentemente colaborando y creemos en la defensa colectiva. Cualquier iniciativa que surja y que tenga consistencia, que no esté en la fase previa como esta, nosotros la estudiaremos», aseguró. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, explicó también que «Alemania no nos lo ha pedido, y si nos lo pide, lo valoraremos».

El pasado jueves, 14 países aliados además de Finlandia, que está en proceso de adhesión a la OTAN, sellaron su compromiso para desarrollar una iniciativa de un sistema de defensa aéreo conjunto. Este plan permitirá a todas las naciones participantes desarrollar coordinadamente un sistema de modelo defensivo europeo. Además de Finlandia han firmado el acuerdo Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y Reino Unido.