El nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, en el centro, a su llegada al pleno del consejo de este jueves. FERNANDO ALVARADO | EFE

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió este jueves al progresista Rafael Mozo, el vocal más antiguo, como el nuevo presidente del órgano de gobierno de los jueces en sustitución de Carlos Lesmes, que dimitió el pasado lunes. Mozo se ha convertido en presidente con un amplio apoyo de los vocales, 16 votos a favor y uno en contra del moderado Wenceslao Olea, mientras que la progresista Mar Cabrejas se ausentó de la votación.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

No obstante, las fuentes citadas por Efe matizan que Mozo ha sido nombrado suplente del presidente, pero no presidente como tal, de manera que sus funciones no pueden ser las mismas que las del presidente titular del CGPJ, porque actúa como vocal que cubre la vacante, aunque «durante el tiempo que desempeñe la suplencia, recibirá los honores y tratamiento y consideración y demás atribuciones propias del cargo».

De esta forma, la práctica totalidad de los vocales rechazan el informe encargado por Lesmes, que planteaba que su sustituto en ambas instituciones debería ser, de manera automática al día siguiente de publicar su renuncia el BOE, el presidente de sala más antiguo del Supremo, Francisco Marín Castán.