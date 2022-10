El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el presidente del Senado, Ander Gil, este jueves en un acto en Madrid. CHEMA MOYA | EFE

La propuesta del PP para modificar el sistema de elección de los miembros del CGPJ consiste en encargar un informe al propio consejo, una vez sea renovado, para que establezca la fórmula en la que los jueces puedan tener más «peso» en la elección de los vocales. El planteamiento rebaja la exigencia inicial de reformar directamente la ley para que los jueces elijan a los jueces. Alberto Núñez Feijoo reiteró que es «evidente» que los acuerdos deben ser «por escrito», ya que los orales son «meras conversaciones». «No conozco ningún acuerdo que no se escriba, que no se firme, que no comprometa a las partes. Por tanto, sería muy sorprendente llegar a un acuerdo oral con un Gobierno en algo tan trascendental como el Poder Judicial», señaló Feijoo.

Insiste en que sea por escrito

Consideró que el CGPJ ya renovado tendría «tiempo de sobra» en seis meses para elaborar un informe que cumpla las expectativas de la UE. «No debemos llegar a la presidencia rotatoria de la UE en el segundo semestre del 2023 sin que España haya avanzando en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dándole más competencia a los jueces y magistrados en su propio órgano de gobierno», explicó.

De lo que se trata es de que los jueces tengan «un peso determinante y sustancial» en la elección de los vocales. Pero Feijoo cree que eso lo debe «ponderar el nuevo CGPJ que salga del acuerdo». Ese consejo tendría el «mandato» de «cumplir con el informe del Estado de derecho europeo». Aunque el Gobierno podría no sentirse vinculado luego por el informe y no llevar a cabo la reforma, lo que pretende el PP es que el Ejecutivo asuma por escrito que el CGPJ lo elabore.