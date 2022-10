Estas mismas fuentes apuntaron que el software antiespías, que va a ser gestionado por el Departamento de Seguridad de la Moncloa y no por Interior ni por el CNI, se va a instalar, entre otros lugares, en los seis edificios principales del complejo de la Moncloa: palacio de Presidencia; pabellón del Consejo (donde se desarrollan los consejos de ministros); edificio de Vicepresidencia; edificio Semillas (Gabinete de Presidencia); pabellón INIA (Ministerio de Presidencia); y edificio Portavoz (sala de prensa del Consejo de Ministros).

Moncloa decidió que esta adjudicación, habida cuenta de la materia tan sensible, fuera un concurso «negociado sin publicidad» por lo que no se ha dado a conocer el pliego de condiciones técnicas. Presidencia del Gobierno no es la primera institución española en contratar estas contramedidas. Gecomse ya vendió el año pasado otro sistema antiespionaje muy similar a la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa por 153.270 euros.