«Hay que ser cauto. Pero podemos estar ante un acuerdo que es necesario. No voy a hacer nada por estropearlo», ha señalado el jefe del Ejecutivo en conversación informal con los periodistas. La renovación del actual Consejo puede hacerse realidad «en días» si se respetan unos criterios de «idoneidad» profesional, ha señalado Feijoo en un corrillo previo. Pero el presidente y el líder de la oposición han acotado a reglón seguido el campo negociador con sus propias balizas. Y esas balizas no tienen tanto que ver con los relevos de los vocales de este CGPJ como por el sistema de elección futuro del órgano de gobierno de los jueces y, por extensión y aunque hoy no han salido a colación en esas charlas en el Palacio Real, los equilibrios entre progresismo y conservadurismo en el Tribunal Constitucional.

Los reyes Felipe VI y Letizia saludan al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo en la recepción a las altas autoridades del Estado en el Día de la Fiesta Nacional Chema Moya | EFE

Requisitos para el pacto

Los requisitos del PP, en línea con la propuesta que trasladó a la Moncloa en julio, los ha reiterado Feijoo: el final de la parálisis es factible, pero el primer partido de la oposición quiere un «compromiso por escrito» sobre su fórmula para el desbloqueo. Esto es, una actualización «en breve» de los veinte vocales que integran ahora el Consejo supeditada a que el Gobierno acepte reformar la ley, a posteriori, a fin de variar el sistema de designación dotando de mayor protagonismo a los jueces en línea con lo que plantea la Comisión Europea. Pero el Ejecutivo, según ha advertido Sánchez justo después, ni acepta la premisa de reformar el marco legal ni, en consecuencia, comprometerse a hacerlo en algún momento plasmándolo negro sobre blanco.