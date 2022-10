Una circunstancia que cerraba la puerta a una posible bicefalia, en contra de lo que contemplaban hace solo un mes algunos vocales del consejo tras conocer el órdago lanzado por Lesmes sobre su renuncia. La petición de siete de los 18 vocales para tratar este asunto en el pleno será respaldada por más consejeros, según confirman fuentes del CGPJ. Y el nombre elegido sería Rafael Mozo, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y consejero de la terna de jueces propuesto en su día por el Grupo Parlamentario Socialista. Pero, ¿en qué situación queda Marín Castán? En caso de que este magistrado se oponga al plan del CGPJ mediante recurso, este pulso acabaría en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. No obstante, fuentes jurídicas consultadas consideran que personalmente Marín Castán, de 70 años, no pondría impedimentos para no ocupar la presidencia.

.