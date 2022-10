Cruz del Valle de los Caidos SERGIO PEREZ | Reuter

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha recibido este martes la solicitud de la familia de José Antonio Primo de Rivera para exhumar sus restos, enterrados en el Valle de los Caídos, y ha trasladado que su autorización no es necesaria al no haber riesgo sanitario.

Según un comunicado remitido a varios medios de comunicación, la familia Primo de Rivera se ha dirigido al abad del Valle de los caídos y a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y han solicitado las licencias pertinentes al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para exhumar los restos.

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha confirmado la recepción de la solicitud esta misma mañana y ha dicho que este organismo no tiene que autorizar nada. La explicación de Salud Pública es que al haber pasado más de cinco años desde que fue enterrado, los restos de Primo de Rivera se consideran ya como cadavéricos y no es precisa su autorización al no haber riesgo sanitario.