Aunque se trata de una cuestión protocolaria, no deja de ser relevante que en el acto de la fiesta nacional que se celebra mañana cabe la posibilidad de que un poder del Estado no esté representado. En los últimos días, esta era una cuestión que algunos vocales habían trasladado a Lesmes para que aguantara en el cargo, al menos, hasta el día 13. Pero esto ya no será así. El asunto es que hasta el día siguiente de publicarse en el BOE la dimisión, esta no será efectiva y entonces lo sustituirá automáticamente Marín Castán. Es decir, que el representante del Poder Judicial el 12 de octubre podría ser todavía Carlos Lesmes si su relevo no se publica antes en el Boletín Oficial del Estado.