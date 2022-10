Este martes han tomado posesión de sus cargos Carles Campuzano (ex de CDC), como nuevo consejero de Derechos Sociales; Joaquim Nadal (ex del PSC), en Investigación y Universidades; Gemma Ubasart (ex de Podem), en Justicia, Derechos y Memoria; Manel Balcells, en Salud; Natàlia Mas, en Economía y Hacienda; Meritxell Serret, en Acción Exterior; y Juli Fernández, en Territorio. Todos ellos han prometido «lealtad» al presidente de la Generalitat y cumplir «fielmente» sus obligaciones en el cargo al servicio de Cataluña.

Unos nombramientos en los que se ha podido ver mucha complicidad entre los nuevos consejeros y el presidente, especialmente con dirigentes de ERC como Juli Fernández (ambos se han fundido en un abrazo) o Meritxell Serret, quien fue exconsejera del Gobierno de Puigdemont y estuvo huida a Bélgica durante varios años y que ahora ejercía de portavoz adjunta parlamentaria.