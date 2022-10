Carlos Lesmes formalizó ayer su renuncia como presidente del CGPJ. Santi Otero | Efe

Carlos Lesmes formalizó el lunes su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), pero aún no se ha hecho efectiva porque no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pese a lo cual ha optado por no acudir a los actos del 12 de octubre, de acuerdo con las fuentes consultadas por Europa Press.

Lesmes anunció el domingo que al día siguiente formalizaría su dimisión debido a la falta de avances en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, y así lo hizo, por lo que cabía esperar que este martes quedara recogida en el BOE desplegando sus efectos.

Sin embargo, no ha sido así. Fuentes jurídicas ya habían avisado a Europa Press de que era posible que la publicación oficial se retrasara para evitar un conflicto en torno a quién debe acudir a la Fiesta Nacional como nueva cabeza del Poder Judicial.