El juez señala ahora, pese a que Sharii «se encuentra en España» y «vista la documentación aportada», que «abierto el segundo plazo y ya excedido no se ha recibido la demanda extradicional y documentación pertinente». «Con ello no cabe otra solución que acordar el archivo y cese de medidas cautelares en tanto no se reciba», concluye el magistrado, que confirma de esta forma el archivo.

Y lo hace, apunta, en tanto que es «obvio que este expediente no puede mantenerse abierto sine die», sin saber «si se recibirá o no esa demanda y documentos, y con obvio perjuicio para el reclamado al suponer además continuar con medidas cautelares».