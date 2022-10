Pablo Iglesias no logra la plaza de profesor asociado en la Facultad de Periodismo de la Complutense La Voz

Iglesias ha desgranado que a él le gustaría ser profesor asociado en la Complutense, que conlleva una remuneración aproximada de 400 euros al mes.

«Yo con la de periodismo no tenía grandes esperanzas porque es difícil que pueda acreditar experiencia como periodista que pueda competir con periodistas acreditados. En Políticas supongo que las cosas serán de otra forma», ha recalcado. Y es que el exlíder de Podemos ya impartió docencia antes de dedicarse a la política. También ha ironizado en que la «derecha mediática» está «encantada» de que no haya conseguido la plaza a tenor del «regocijo» y «felicidad» que muestra. «Yo como cualquier ciudadano he presentado mi currículo a un concurso público. Ojalá salga y si no qué le vamos a hacer. Habrá que buscarse la vida», ha zanjado Iglesias.